Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk nowy numer Archivolty w nowej szacie graficznej i z nową aranżacją tekstów. Będą one zamieszczane w czterech głównych działach tematycznych: Polska, Świat, Wzornictwo, Technologie. Łączącym je spoiwem jest i będzie ARCHITEKTURA. W tym jakże pojemnym haśle mieścić się będą zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką, architekturą wnętrz, małą architekturą, wzornictwem przemysłowym, technologiami budowlanymi i multimedialnymi. Napotkają Państwo recenzowane artykuły problemowe, publikacje prezentujące nowe realizacje, teksty informujące o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie, które właśnie się odbyły lub odbędą w niedługiej przyszłości. Przedstawimy laureatów konkursów architektonicznych oraz ich nagrodzone prace. Poznamy Państwa ze znanymi ludźmi poprzez wywiady z nimi lub ich autorskie wypowiedzi. Wprowadzamy cykl Początek drogi architekta, gdzie młodzi adepci architektury będą mieli szansę wypowiedzieć się, przedstawić swoje projekty, ale przede wszystkim podzielić się przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi początków pracy w zawodzie. Budujemy gazetę dla Państwa, zarówno dla tych związanych z zawodem architekta, jak i dla tych, którzy nic z nim wspólnego nie mają, ale są zainteresowani tą niezwykle obszerną i ciekawą tematyką. Czekamy na Państwa sugestie i propozycje. Najciekawsze materiały nadesłane do redakcji będziemy zamieszczać na łamach czasopisma. Chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, starając się pozostawać w zgodzie z witruwiuszowską triadą: Firmitas (trwałość), Utilitas (użyteczność) i Venustas (piękno).

Życzymy miłej lektury

Ladies and Gentlemen,

We are happy to offer you a new issue of Archivolta, with a new graphic design and arrangement of texts. They will be published in four main thematic sections: Poland, World, Design, Technologies. Their binding agent has been and will be Architecture. This broad notion will comprise topics relating to architecture and urban planning, interior design, landscaping, industrial design, construction and multimedia technologies. You will come across reviewed monographic papers, publications presenting new realizations, texts informing on important events held in Poland and all over the world which have just taken place or which are will be organized in the near future. We will present winners of architectural competitions and their awarded works. We will introduce you to famous people through interviews with them or their statements. We start a cycle The Beginning of an Architect s Path, where young architecture adepts will have an opportunity to express themselves, to present their designs, but most of all to share their views and observations on the beginnings of their work in this profession. We are building a newspaper for you, who are bound with the profession of an architect, as well as who have nothing to do with it, but who are interested in this remarkably broad and interesting field. We are waiting for your suggestions and proposals. The most interesting materials sent to us will be published in our magazine. We want to meet your expectations, trying to remain consistent with the Vitruvian Triad: Firmitas (solidity), Utilitas (usefulness) and Venustas (beauty).

We wish you a pleasant reading